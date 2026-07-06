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Dragusin-Fiorentina, operazione chiusa: al Tottenham il 10% della futura rivendita

Dragusin-Fiorentina, operazione chiusa: al Tottenham il 10% della futura rivenditaFirenzeViola.it
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di Alessandro Di Nardo

Spuntano ulteriori dettagli sull'opeazione che porterà Radu Dragusin alla Fiorentina. Li riporta Niccolò Ceccarini su Radio FirenzeViola: 1,5 milioni di prestito oneroso e 17,5 per l'obbligo condizionato al raggiungimento della ventiduesima presenza, queste le cifre venute fuori nelle ultime ore. Da aggiungere c'è però che il Tottenham mantiene una percentuale di rivendita del 10% sul calciatore.

Domani le visite

Il difensore romeno dovrebbe essere in città già nelle prossime ore, con tanto di visite mediche che dovrebbero svolgersi domani, con conseguente firma per il nuovo colpo viola. Si tratta del secondo acquisto, entrambi difensori dopo l'arrivo di Viery dal Gremio, ufficiale già da qualche giorno.