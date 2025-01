FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'ex calciatore della Fiorentina Arthur Cabral è in procinto di lasciare il Benfica. Sulle sue tracce c'è il Torino, che sta cercando il sostituto di Zapata, ma non solo. Sul centravanti brasiliano classe 1998 ci sarebbero il Botafogo e, come riportato da Tuttomercatoweb.com, anche all'Atlanta United, società americana di Major League Soccer.