Da 0-2 a 2-2: beffa per Italiano, il Besiktas perde terreno in campionato
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Si ferma in campionato il Besiktas dell'ex tecnico di Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla 10ª giornata della Super Lig turca. Contro il Kasimpasa arriva soltanto un pareggio per 2-2, nonostante il doppio vantaggio firmato da Trossard e Vlahovic. I padroni di casa, però, non si arrendono e prima accorciano con Winck, poi trovano il definitivo pari a tre minuti dal termine grazie a Rafferty. Un risultato che costa caro all'ex tecnico anche del Bologna, ora distante sei punti dalla vetta della classifica.
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