Da 0-2 a 2-2: beffa per Italiano, il Besiktas perde terreno in campionato

Da 0-2 a 2-2: beffa per Italiano, il Besiktas perde terreno in campionatoFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:20Ex viola
di Redazione FV

Si ferma in campionato il Besiktas dell'ex tecnico di FiorentinaVincenzo Italiano, alla 10ª giornata della Super Lig turca. Contro il Kasimpasa arriva soltanto un pareggio per 2-2, nonostante il doppio vantaggio firmato da Trossard e Vlahovic. I padroni di casa, però, non si arrendono e prima accorciano con Winck, poi trovano il definitivo pari a tre minuti dal termine grazie a Rafferty. Un risultato che costa caro all'ex tecnico anche del Bologna, ora distante sei punti dalla vetta della classifica.