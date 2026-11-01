Superclassico shock per Martinez Quarta: l'ex viola espulso dopo dieci minuti
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Superclásico da dimenticare per Lucas Martinez Quarta. L'ex difensore della Fiorentina, oggi al River Plate, è stato espulso dopo appena dieci minuti dalla sfida contro il Boca Juniors. Fatale un duro intervento a centrocampo, punito con il cartellino rosso dopo l'intervento del VAR. Il centrale argentino era tornato al River nel gennaio 2025, dopo cinque stagioni trascorse in viola. Nella squadra biancorossa gioca attualmente anche un altro ex Fiorentina, Lucas Beltran, tornato questa estate nel club che lo aveva lanciato ad alti livelli.
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