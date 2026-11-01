Superclassico shock per Martinez Quarta: l'ex viola espulso dopo dieci minuti

Superclassico shock per Martinez Quarta: l'ex viola espulso dopo dieci minutiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 21:00Ex viola
di Redazione FV

Superclásico da dimenticare per Lucas Martinez Quarta. L'ex difensore della Fiorentina, oggi al River Plate, è stato espulso dopo appena dieci minuti dalla sfida contro il Boca Juniors. Fatale un duro intervento a centrocampo, punito con il cartellino rosso dopo l'intervento del VAR. Il centrale argentino era tornato al River nel gennaio 2025, dopo cinque stagioni trascorse in viola. Nella squadra biancorossa gioca attualmente anche un altro ex Fiorentina, Lucas Beltran, tornato questa estate nel club che lo aveva lanciato ad alti livelli.