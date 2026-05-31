Duello Torino-Sassuolo per Aquilani: il tecnico incontrerà presto i granata

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Dopo la storica cavalcata con il Catanzaro in Serie B, terminata ad un soffio dalla Serie A con l'eliminazione da parte del Monza in finale playoff, Alberto Aquilani si appresta ad allenare nel massimo campionato italiano. L'ex tecnico della Fiorentina Primavera, infatti, incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza del Torino che sta spingendo per arrivare all'ex centrocampista, per preparare al meglio un progetto di rilancio.

Aquilani è molto allettato dall'idea di arrivare in granata e anche la società calabrese sarebbe lieta di vederlo passare al Torino, Urbano Cairo si prenderà poi una settimana di tempo per decidere. A contendere l'allenatore è però il Sassuolo, che quasi certamente saluterà Fabio Grosso in direzione Fiorentina e ha messo nel mirino il tecnico del Catanzaro. Con lui, i neroverdi tengono in ballottaggio Ignazio Abate, reduce da una buona annata alla Juve Stabia. Lo riporta Tuttosport.