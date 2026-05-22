Non basta il playoff di Serie B: il Modena ha esonerato Andrea Sottil
Nonostante i playoff di Serie B raggiunti col suo Modena, la società emiliana ha deciso di esonerare Andrea Sottil. L'ex giocatore viola, padre di Riccardo anch'esso ex Fiorentina, conclude quindi così il suo percorso da tecnico degli emiliani, dopo l'eliminazione per mano della Juve Stabia dagli spareggi per salire nel massimo campionato italiano:
"Il Modena FC comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e con lui il suo staff tecnico composto da Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle. Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione nasce dall’esigenza di dare inizio ad un nuovo corso.
Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC ringraziano il mister e il suo staff per la grande professionalità e per il lavoro svolto nel corso della stagione sportiva appena terminata, culminata con il raggiungimento dei playoff, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".
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