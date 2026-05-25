Allenatore, Fiorentina-Grosso: per Romano al via i primi contatti

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Con la fine della stagione, da oggi iniziano i contatti tra le società e gli allenatori per mettere un punto sulla stagione e per stabilire se proseguire insieme o no. La Fiorentina è tra queste e, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il club viola avrebbe già iniziato formalmente i contatti con Fabio Grosso, che deve a sua volta liberarsi dal Sassuolo.