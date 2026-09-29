FirenzeViola Azzurri al Viola Park: la Nazionale di Mancini fa sosta a casa della Fiorentina

Viola Park 'azzurro', almeno in parte, per oggi: dopo la vittoria di ieri in Turchia, la Nazionale italiana ha fatto tappa al centro sportivo della Fiorentina per una giornata dedicata al recupero delle energie. Gli Azzurri di Roberto Mancini, infatti, hanno utilizzato alcune delle strutture all'avanguardia del quartier generale viola per il lavoro post-partita, alternando piscina e crioterapia.

Una collaborazione, quella tra la Nazionale e la Fiorentina, che non rappresenta una novità. Già ai tempi del centro sportivo Davide Astori, infatti, gli Azzurri erano soliti appoggiarsi alla società viola per alcune attività durante i periodi di permanenza a Firenze. Anche in questa occasione, però, il gruppo azzurro non ha utilizzato i campi del Viola Park, limitandosi alle strutture dedicate al recupero fisico. Un ritorno d'eccezione per chi come Michael Kayode fino a qualche mese fa era protagonista in maglia viola e oggi visita la struttura da 'ospite'.