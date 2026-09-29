FirenzeViola Rimpianto Kayode, ma cosa successe? Palladino, i 18 milioni (e 10%) e il viola nel cuore

All'indomani della vittoria dell'Italia in Nations League contro la Turchia, a prendersi la copertina è Michael Kayode che dalle parti di Firenze è un volto più che noto. Lui, pescato dalla Primavera viola quando aveva già esordito in Serie D al Gozzano, che si fece notare già dalla prima partita in prima squadra a Genova, nel 4-1 all'esordio con Italiano in panchina e con un infortunio last-minute di Dodo che gli ha permesso di mostrarsi al grande pubblico. Da quel momento in poi è diventato importante nelle rotazioni del tecnico, complice poi l'infortunio al crociato di Dodo, tanto che iniziò la seconda stagione in maglia viola con buonissime sensazioni. Il ritorno prepotente del terzino brasiliano con Palladino in panchina e l'ottimo momento della squadra che tra ottobre e dicembre ne vinse 8, costrinsero Kayode in panchina e alla fine chiese la cessione al direttore sportivo Pradé.

Cosa successe nel gennaio 2025

La goccia che fece traboccare il vaso fu il 23 dicembre, Fiorentina-Udinese 1-2 e brutta prestazione di Kayode. Palladino, che già vedeva poco il calciatore, decise allora di dare l'ok al trasferimento che fu lo stesso giocatore a chiedere alla società. A quel punto arrivarono i milioni dalla Premier League, 500mila euro per il prestito, 17,5 per il riscatto che poi è stato esercitato nel giugno successivo. A questo va aggiunto anche il 10% sulla futura rivendita che, se tutto proseguirà normalmente, saranno altri milioni nelle casse gigliate per un'operazione superiore ai 20 milioni totali. Non poco per un calciatore che al momento del trasferimento aveva 20 anni appena e oggi ne ha 22, dopo due stagioni in Premier in cui piano piano sta conquistando tutti. Col senno di poi però, poco lungimirante.

Kayode e il viola nel cuore

Oggi Firenze si mangia le mani per aver fatto partire uno dei talenti più fulgidi della Nazionale di Mancini e soprattutto un calciatore che aveva sviluppato grande amore per i colori viola. "Sarete sempre nel mio cuore", disse Kayode a Firenzeviola.it lasciando il Viola Park per l'ultima volta il 21 gennaio 2025. Un pensiero ripetuto solo qualche giorno fa in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. Il legame tra il classe 2004 e la Fiorentina insomma è ancora forte, anche se purtroppo per tutti è e resterà solo legato al passato. Oggi se lo gode il Brentford.