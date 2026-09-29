Dal Brasile: la Fiorentina aveva offerto 13 milioni per Arthur del Palmeiras
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La Fiorentina in estate aveva provato il colpo Arthur, terzino sinistro del Palmeiras. Lo riporta il portale nossopalestra, che spiega come il calciatore ora sia prossimo al rinnovo con il club brasiliano. Ma la Fiorentinaaveva offerto circa 13 milioni di euro (circa 78 milioni di R$ al cambio attuale) per il calciatore, seguito anche da diversi club europei. Anche l'Olympiacos, squadra greca, si era mostrato interessato al giocatore arrivando ad offrire circa 10 milioni di euro. Il Palmeiras ha prontamente respinto entrambe le proposte e ora si prepara a rinnovare con il calciatore classe 2005, reduce da 29 partite nel 2026.
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