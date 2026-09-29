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Kayode, un'occasione persa! Errore o scelta giusta? Il pensiero in video

Kayode, un'occasione persa! Errore o scelta giusta? Il pensiero in videoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Michael Kayode rischia di essere una grande occasione persa per la Fiorentina, Prelevato dal Gozzano per il settore giovanile e poi esploso prima in Primavera e poi con la prima squadra con Italiano allenatore, oggi l'esterno del Brentford è il grande protagonista dell'Italia di Mancini vittoriosa ieri contro la Turchia. Questo il pensiero di Luca Calamai in video:

Il pensiero di Luca Calamai: