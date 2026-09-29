Sabatini esalta Fagioli azzurro: "A tratti sublime. Perché non c'era con la Bosnia?"

Sandro Sabatini intervendo sul proprio canale YouTube ha detto la sua sulla prestazione di Fagioli nella vittoria dell'Italia contro la Turchia: "Ha deliziato sul centrosinistra. Le statistiche parlano chiaro, tra passaggi giusti e giocate di prima, tutte le volte ha trovato un compagno smarcato e ha partecipato a tutti i gol.

Fagioli è un giocatore straordinario ed è incredibile che negli ultimi tempi sia stato colpevolmente dimenticato, anche nella partita contro la Bosnia, perché giocava così già qualche mese fa, e lo stesso vale per Kayode, tutta gente che non è stata nemmeno convocata. Fagioli è stato a tratti sublime contro la Turchia, la mezzala di tecnica dell’Italia”.