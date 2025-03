Dagli inviati Thiago Motta mastica amaro: "Dobbiamo ritrovare la fiducia: faticato a reagire"

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato così dalla sala stampa del Franchi nel post gara del match perso per 3-0 contro la Fiorentina: "La continuazione dell'ultima con l'Atalanta. Prima di queste due partite eravamo i migliori del campionato in difesa, oggi non facciamo le due fasi al meglio. Offensivamente non abbiamo segnato e abbiamo preso tantissimi gol, in due gare. Dobbiamo ritrovare la fiducia, concentrarci sul migliorare soprattutto la fase senza palla, che era uno dei punti forti. Da lì si deve ripartire. Sennò fatichiamo a stare in campo e a reagire alle difficoltà create dall'avversario. Non siamo stati capaci di reagire, bisogna essere molto più solidi".

Avete sbagliato a cedere i giocatori più esperti?

"Sono supposizioni, ipotesi. Fino alle ultime due partite eravamo solidi difensivamente, oggi non riusciamo. Non abbiamo creato difficoltà all'avversario, ma una squadra come la nostra almeno una fase bene dovrebbe farla, se non tutte e due".

Cosa vi siete detti con Giuntoli?

"Rimane tutto all'interno. Però bisogna stare sempre più uniti, rimanendo lucidi e calmi nelle analisi: cosa cambiare e migliorare per dare soluzioni e poter competere per la prossima partita col Genoa. Bisogna migliorare nella base del gioco".

Come si spiega il default? Sicuro di rimanere in panchina?

"Esiste il lato psicologico. Anche se non bisogna dimenticarci di tutto il resto".

Vi manca il carattere?

"Oggi e contro l'Atalanta avevamo iniziato bene, ma le partite durano 95 minuti e bisogna fare meglio degli avversari, almeno in una fase di gioco. Oggi non creavamo pericoli pur avendo il pallone e gli avversari alla minima possibilità segnavano. Abbiamo faticato a reagire, sono due brutte sconfitte. Con l'Atalanta avevamo giocato bene 45 minuti, oggi invece dopo il primo gol abbiamo sì continuato a giocare ma senza creare difficoltà all'avversario".