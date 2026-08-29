Dagli inviati Torricelli: "Firenze mi accettò nonostante la Juve. Grosso? Fiducia"

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Così l'ex viola, Moreno Torricelli, a margine del pranzo delle Vecchie Glorie organizzato al Viola Park per il centenario della Fiorentina: “Una giornata storica per tutto il popolo viola, essere a questo centro sportivo che è un fiore all’occhiello a livello interazione è molto bello, così come ritrovare i miei ex compagni”.

Un ricordo che si porta dietro della Fiorentina?

“Il primo anno, dove siamo stati in testa per tutto il girone d’andata. Purtroppo non si è concluso come volevamo ma è stata un’annata fantastica, siamo anche tornati in Champions dopo tanto tempo”.

E la partita che le è rimasta impressa?

“La vittoria contro l’Arsenal a Wembley, anche se ero in tribuna infortunato. È stata l’ultima vittoria di un’italiana in quel glorioso stadio prima di essere buttato giù. Il popolo viola mi ha accettato benissimo, nonostante la squadra da dove arrivavo (la Juventus, ndr)”.

Che ricordo ha di quel Fiorentina-Juventus 1-0?

“Battere la Juve è sempre bello e difficile. È capitato alla mia prima da ex: la mie esultanza era particolare per quel motivo”.

Una battuta sulla Fiorentina di oggi?

“Ha fatto un’ottima campagna acquisti, ha preso dei giocatori potenzialmente grandissimi. Devono crescere ma Paratici con tutta la dirigenza ha fatto molto bene. Ci sarà da lavorare perché difficilmente si può partire bene. Credo in Grosso che è preparatissimo: la direzione è giusta”.