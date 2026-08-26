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Via Pian di Ripoli si veste a festa per il centenario viola: ecco la foto

Via Pian di Ripoli si veste a festa per il centenario viola: ecco la foto
Oggi alle 17:30Dagli inviati
di Redazione FV
fonte a cura di Luciana Magistrato

Via Pian di Ripoli e le aree limitrofe attorno al Viola Park si vestono a festa per i 100 anni della Fiorentina. Come documento dalle foto di Firenzeviola.it, il Comune di Bagno a Ripoli in occasione del centenario viola ha deciso di abbellire le strade attorno al centro sportivo della Fiorentina con una serie di bandiere bianco-viola, compresa una rotonda che si trova all’ingresso della città e che oggi il presidente Giuseppe Commisso e il dg Alessandro Ferrari sono stati a visitare: “Auguri Fiorentina, orgogliosi di far parte della grande storia viola” il testo dello striscione appeso sulla rotonda. Ecco l'immagine: 