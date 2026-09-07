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La sindaca Funaro: "Il centenario non è ancora finito. Darò il bentornato a Vanoli"
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Presente all'evento di celebrazione del 47° Torneo Internazionale "Nereo Rocco", grande vetrina del calcio giovanile europeo a Firenze che si sta svolgendo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato ai microfoni dei presenti: "Questo è un premio importante, si sono premiati tanti talenti nel corso degli anni, è un pezzo di storia da valorizzare della nostra città. Il centenario della Fiorentina? Anche quello è un pezzo di storia della nostra città, è una festa per tutti.
Il centenario è iniziato ma ancora non è finito. Il ritorno di Paolo Vanoli? Gli daremo il benvenuto appena arriverà":
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