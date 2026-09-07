Social

Paolo Vanoli ha diretto il primo allenamento con la squadra: le immagini

Paolo Vanoli ha diretto il primo allenamento con la squadra: le immaginiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:20Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha da poco annunciato Paolo Vanoli come nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico è arrivato in mattinata la Viola Park e, come sottolineato anche dal comunicato del club, ha diretto il primo allenamento con la nuova squadra, piena di nuovi calciatori e personalità da mettere insieme per dare forma alla Fiorentina.

Le immagini: