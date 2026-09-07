Dagli inviati Eugenio Giani: "La città deve stare vicina ai Commisso. Vanoli allenatore serio"

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Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana presente al premio Nereo Rocco, evento che si sta svolgendo al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha parlato ai media presenti della situazione della Fiorentina:

"Devo dire che sono sempre più ammirato da quella che è la figura della famiglia Commisso, Joseph e la madre Catherine. Hanno investito tantissimo e Firenze deve molto alla loro famiglia, hanno avuto la forza e la capacità nel nome di Rocco di provare a far diventare la Fiorentina una protagonista in Italia e a livello internazionale. Nessuno si sarebbe aspettato questo dopo tutti questi investimenti, perché dopo tre partite di campionato era chiaro che la squadra non funzionava. Assenza di gioco assoluta, mancanza di grinta e determinazione. Si è voluto evitare di ritrovarsi nella situazione dell'anno scorso, questa volta il tentativo è stato quello di rimediare subito. Questo deve essere un esempio anche per i calciatori, noi vogliamo undici leoni, come canta la Fiesole. La Fiorentina è la Fiorentina, quando si veste quella maglia non si può trotterellare. Ora c'è un allenatore serio, che ha salvato la Fiorentina partendo dall'ultimo posto e facendoci fare una buona seconda parte del campionato, sono sicuro troverà le trame giuste per rilanciare la squadra. Quello che deve fare la città adesso è stare vicina alla famiglia Commisso che ha dimostrato di amare Firenze e la Fiorentina".