Dagli inviati Galante: "Mi sarebbe piaciuto venire alla Fiorentina perché il pubblico è top"

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Fabio Galante, ex difensore, parla ai media presenti tra cui Firenzeviola.it dopo la partita giocata al Franchi con la formazione di Operazione Nostalgia: "Erano forti. Bati, Toni, Pazzini, Pepito, Ribery... Veramente una grande squadra. Noi potevamo fare qualche gol in più, ma la bellezza resta comunque vedere uno stadio pieno e tantissimi campioni. Per me è stato bello ritrovare tanti ex compagni. Credo che si siano divertiti tutti".

Firenze riabbraccia i suoi campioni.

"Questa è una piazza davvero passionale. Io sono venuto qui tantissime volte da avversario purtroppo, mi sarebbe piaciuto venire a giocare alla Fiorentina. Ma non era mai facile perché c'erano sempre squadre di grandi livello".