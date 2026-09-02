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Galante: "Mi sarebbe piaciuto venire alla Fiorentina perché il pubblico è top"
Fabio Galante, ex difensore, parla ai media presenti tra cui Firenzeviola.it dopo la partita giocata al Franchi con la formazione di Operazione Nostalgia: "Erano forti. Bati, Toni, Pazzini, Pepito, Ribery... Veramente una grande squadra. Noi potevamo fare qualche gol in più, ma la bellezza resta comunque vedere uno stadio pieno e tantissimi campioni. Per me è stato bello ritrovare tanti ex compagni. Credo che si siano divertiti tutti".
Firenze riabbraccia i suoi campioni.
"Questa è una piazza davvero passionale. Io sono venuto qui tantissime volte da avversario purtroppo, mi sarebbe piaciuto venire a giocare alla Fiorentina. Ma non era mai facile perché c'erano sempre squadre di grandi livello".
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FirenzeViolaBeto-Pellegrino, la strana coppia. La strada della titolarità e il rischio dell'alternanza
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
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