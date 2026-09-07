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Capitan De Gea tra i primi ad arrivare al Viola Park per l'allenamento
Tra i primi giocatori ad arrivare al Viola Park in vista del primo allenamento della settimana in programma oggi pomeriggio con il nuovo allenatore Paolo Vanoli è stato David De Gea, che proprio da Vanoli è stato insignito della fascia da capitano la scorsa stagione. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, il portiere spagnolo si è presentato ai cancelli del centro sportivo di Bagno a Ripoli poco prima delle 11.30.
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