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Donadel: "Anche nei miei primi anni tanti cambiamenti: ci vuole un mese"
Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it dell'ex viola, oggi allenatore, Marco Donadel dopo la partita giocata al Franchi per il Centenario: "Una serata emozionante. Me l'aspettavo perché eravamo qui anche sabato, devo essere sincero che era bello anche in spogliatoio perché sembravamo una squadra insieme da tutto l'anno. Tutti scherzavano, poi erano emozionati almeno quanto i tifosi".
Cosa ha visto sabato col Frosinone?
"Ricordo anche i miei primi anni qui ci furono tanti cambiamenti. Ci vuole un mese, un mese e mezzo per riuscire ad ingranare, è normale soprattutto quando prendi tanti giocatori giovani. Io però ho visto tanta qualità, c'è tutto il tempo per riprendersi".
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FirenzeViolaBeto-Pellegrino, la strana coppia. La strada della titolarità e il rischio dell'alternanza
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
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