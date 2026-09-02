Dagli inviati Donadel: "Anche nei miei primi anni tanti cambiamenti: ci vuole un mese"

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Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it dell'ex viola, oggi allenatore, Marco Donadel dopo la partita giocata al Franchi per il Centenario: "Una serata emozionante. Me l'aspettavo perché eravamo qui anche sabato, devo essere sincero che era bello anche in spogliatoio perché sembravamo una squadra insieme da tutto l'anno. Tutti scherzavano, poi erano emozionati almeno quanto i tifosi".

Cosa ha visto sabato col Frosinone?

"Ricordo anche i miei primi anni qui ci furono tanti cambiamenti. Ci vuole un mese, un mese e mezzo per riuscire ad ingranare, è normale soprattutto quando prendi tanti giocatori giovani. Io però ho visto tanta qualità, c'è tutto il tempo per riprendersi".