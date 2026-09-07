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Catherine, Ferrari e Goretti arrivano al Viola Park. Vanoli atteso in giornata
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Catherin Commisso, fresca della nomina come nuova vice presidente della Fiorentina, è arrivata poco fa al Viola Park a bordo di un van in una giornata campale per l'estate del club, ovvero quella dell'addio di Grosso, esonerato ieri sera, e del ritorno in panchina di Paolo Vanoli. Poco dopo sono arrivati al Viola Park anche Roberto Goretti e il direttore generale Alessandro Ferrari.
In giornata è atteso il ritorno a Bagno a Ripoli dell'allenatore che ha portato la squadra dai bassi fondi della classifica alla salvezza, con lo stesso Vanoli che dovrebbe dirigere il primo allenamento previsto nel pomeriggio.
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