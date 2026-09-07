Dagli inviati Il Ministro Abodi sul Franchi: "Sono sicuro che la Fiorentina contribuirà anche per la seconda parte dei lavori"

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Presente al premio Nereo Rocco, evento che si sta svolgendo al Centro Tecnico Federale di Coverciano, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai media presenti della situazione del calcio italiano e della Fiorentina: "Dal nuovo corso del calcio italiano mi aspetto quello che i tifosi azzurri si aspettano. Come ho sempre detto c'è una Nazionale maggiore che scende in campo ma c'è l'Under21 che vuole conquistare le Olimpiadi a cui non andiamo da quattro edizioni, poi c'è un sistema che va riformato".

Arrivato a Coverciano assieme al presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso e alla madre Catherine, Abodi ha risposto anche a una domanda sul restyling del Franchi e sulla candidatura di Firenze come una delle città ospitanti per Euro2032: "Penso che l'obiettivo del 2032 sia tale ma l'obiettivo principale è uno stadio "nuovo", chiamiamolo così. Quando le cose funzionano sono abituato a stare al posto mio. Ogni parte sa quello che deve fare, non vedo criticità anche in vista della seconda parte dei lavori e del suo finanziamento, sono convinto che il contributo del club non mancherà".

Infine, un commento sull'esonero di Fabio Grosso: "L'uomo dello Sport passa in secondo piano, qui sono un ministro e rispetto le scelte del club. Rispetto la storia centenaria della Fiorentina, il legame viscerale con questa città, la sofferenza degli ultimi anni anche per le perdite. Quando un rapporto si rafforza anche tramite il dolore si supera qualsiasi problema".