Ufficiale Comincia ufficialmente il Vanoli-bis, per lui contratto biennale con opzione sul terzo

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Paolo Vanoli torna ad essere il nuovo allenatore della Fiorentina ufficialmente, dopo l'addio alla scadenza del 30 giugno (quando non era stata sfruttata l'opzione). Tornato al Viola Park con il suo staff alle 12:00, l'allenatore chiamato a sostituire Fabio Grosso ha diretto il primo allenamento e dopo gli ultimi dettagli burocratici è stato appunto ufficializzato dalla società viola. Ecco il comunicato: "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento". Il comunicato relativo all'accordo di due anni con opzione sul terzo a 1.2 milioni annui ufficializza Vanoli come nuovo allenatore della Fiorentina.

I dati dello scorso anno di Paolo Vanoli

Nella sua prima esperienza alla Fiorentina, Paolo Vanoli ha vissuto un'esperienza lunga 210 giorni in cui ha allenato per 38 partite tra campionato e coppe, portando a casa 14 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. I calciatori impiegati da Vanoli nella sua esperienza a Firenze sono 34, alcuni dei quali non ritroverà, con una media punti di 1,39 a partita e 1,26 gol fatti, mentre i gol subiti sono stati 1,32. Tale media, considerando solo la seconda parte dello scorso campionato, avrebbe portato la Fiorentina in zona Conference League.

Ritorno Flash

Il ritorno sulla panchina della Fiorentina di Paolo Vanoli rappresenta il più veloce della storia del club. Infatti il tecnico dopo la storica salvezza dello scorso anno non è stato confermato nel ruolo di allenatore. Al suo posto era arrivato Fabio Grosso, che, in seguito al suo esonero, lascia nuovamente il posto a Vanoli. In questo modo il tecnico lombardo diventa l'allenatore più veloce ha registrare un distacco così breve tra l'addio e il ritorno ufficiale sulla panchina della Fiorentina.