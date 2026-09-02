Dagli inviati Fiorentina, fuori dal Franchi i tifosi festeggiano con Giuseppe Commisso

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Una serata di festa, di ricordi e soprattutto di grande passione viola. Dopo la partita celebrativa per il Centenario della Fiorentina, la festa è proseguita anche all'esterno dello stadio Artemio Franchi, dove numerosi tifosi si sono raccolti per continuare a vivere insieme le emozioni di una giornata speciale. Tra cori, applausi e bandiere viola, protagonista dei festeggiamenti è stato anche Giuseppe Commisso, che si è fermato con i sostenitori presenti fuori dal Franchi.

Un momento di grande partecipazione, con il figlio del presidente Rocco Commisso che ha condiviso con la tifoseria una serata dal significato particolare per tutto il mondo viola. Fuori dal Franchi la festa è andata avanti tra cori e foto, con Giuseppe Commisso immerso nel clima di entusiasmo creato dal popolo viola. Una scena che racconta bene il sentimento di una città che, anche dopo il triplice fischio, non aveva alcuna intenzione di interrompere i festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina.