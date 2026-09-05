Dagli inviati Abate esalta i suoi: "Una vittoria da squadra. Mandragora decisivo per noi"

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Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato così presso la sala stampa del Franchi al termine del successo con la Fiorentina: “Non è scattata nessuna molla, stiamo sempre continuando a lavorare con umiltà. Sono felice per come lavorano i ragazzi, per quello che era il nostro momento. Siamo sempre rimasti in piedi, proponendo calcio e dando la dimostrazione di credere in quello che facciamo”.

Quanto sono stati decisivi i nuovi arrivati?

“La qualità dei giocatori aumenta la qualità del gioco. In mezzo al campo avevamo bisogno di peso specifico e di personalità. L’arrivo di Mandragora è stato un ottimo innesto per noi, così come gli altri. Dobbiamo migliorare la condizione fisica, con umiltà sono certo che miglioreremo”.

Si è vista una vittoria da squadra…

“Sì, si è visto un bello spirito, soprattutto dopo l’errore di Perri. Questo è quello che voglio. Poi ogni allenatore crede in qualcosa. Ma questa è la conseguenza di un grande spirito. Questa vittoria ci permette di lavorare con leggerezza, che nel calcio è sempre importante”.