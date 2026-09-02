Dagli inviati

Dainelli: "Col Frosinone vista qualità ma ci vuole tempo per la Fiorentina"

Dainelli: "Col Frosinone vista qualità ma ci vuole tempo per la Fiorentina"
Ieri alle 22:45Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dal Franchi, Ludovico Mauro e Lorenzo Dellagiovampaola

Dario Dainelli parla ai media presenti tra cui Firenzeviola.it dopo la partita del Centenario al Franchi. Queste le parole dell'ex difensore: "Veramente un'emozione stare qui, lo dicevo anche ai ragazzi in spogliatoio prima. Salutare Baggio, Bati... Siamo già contenti così perché noi li avevamo vissuti come campioni. Un onore giocare qui, poi con questa cornice di pubblico".

Che Fiorentina ha visto sabato scorso?
"Il primo tempo a livello qualitativo non è stato male. Normale che con tanti ragazzi nuovi va dato tempo".

Dainelli: