SCHROFFENEGGER, Siamo forti. Sinner coi miei valori

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Stefano Berardo

Katja Schroffenegger, portiere della Fiorentina Femminile e protagonista oggi con un rigore parato nel match di Coppa Italia contro l'Inter che ha regalato alle viola le semifinali ha parlato nel post-partita dal Viola Park. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it: "Abbiamo sempre detto che questa squadra vale tanto e oggi l'abbiamo dimostrato: sono felice di aver potuto dare una mano alle mie compagne. Il mio ruolo è il portiere ma sono felice quando posso essere decisiva. Abbiamo obiettivi grandi perché la rosa è forte e l'umore è buono: stiamo facendo una buona stagione e soprattutto ci stiamo divertendo. Cosa fanno gli altri non ci interessa, noi pensiamo a noi stesse.

Io come Christensen sui rigori? Io mi sento sempre sicura: il nostro tecnico dei portieri ci prepara nel migliore dei modi. Non mi sento di assomigliare a nessuno, io sono solo me stessa. Il risultato di Sinner? Lui è un alto-atesino come me, è stato un grande orgoglio per la mia popolazione: i suoi valori sono anche i miei. Io lavoro sodo come lui".