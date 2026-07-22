Dagli inviati Grosso dopo il Gubbio: "Kean? Sarei felice di averlo, sennò gli faremo l'in bocca al lupo"

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Dopo l'amichevole vinta col Gubbio, dal prato del Viola Park parola a Fabio Grosso: ecco il suo punto tra campo e mercato

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Gubbio, il tecnico della Fiorentina, Fabio Grosso, si è soffermato ai microfoni dei media presenti al Viola Park per tracciare un bilancio dei primi giorni di ritiro. Queste le parole raccolte dal nostro inviato: "È un gruppo di ragazzi seri, sanno da dove arrivano e sanno cosa vogliono fare. Stiamo facendo bene, abbiamo messo benzina nelle gambe e lo faremo ancora. Dobbiamo proseguire così e arrivare al meglio agli appuntamenti che contano".

Atta-Fagioli-Oulai possono giocare insieme?

"Ancora ci stiamo costruendo, stanno arrivando tanti giocatori di qualità per progettare una Fiorentina che possa diventare bella col lavoro. Siamo nella fase dei lavori in corso, ma mi piacciono i ragazzi. Ci siamo alternati a centrocampo con tutti, è entrato bene anche Deli. Oulai è entrato bene, siamo tanti, ci sarà tempo per sperimentare ancora. Noi facciamo il massimo per salire di livello".

Si aspetta due esterni d'attacco a breve?

"È una squadra che riempita nelle posizioni, ce ne sono alcune ancora scoperte. Sono arrivati ragazzi di grande prospettiva ma che vanno aiutati per esprimere il loro potenziale, noi abbiamo iniziato a farlo".

Gudmundsson ha segnato già oggi, come lo ha trovato?

"Lo vedo bene, si sta allenando bene ma stanno rispondendo bene tutti. Sono motivati, vogliono risalire la china preparando una stagione difficilissima. Mi è piaciuto Gud ma anche gli altri, ci poteva stare anche un po' di fatica ma mi è piaciuto il modo con cui abbiamo affrontato il Gubbio".

Kean sta bene fisicamente? Ci sono tante voci di mercato su di lui.

"Lo vedo molto tranquillo. Ho avuto il piacere di ritrovarlo da uomo, giocatore affermato, lo avevo conosciuto da ragazzino. È un giocatore fortissimo, le voci di mercato ci sono ma noi andiamo solo in campo per migliorare. Io sarei felice di averlo, se così non sarà gli faremo l'in bocca al lupo".

Ha abbracciato tanti bambini.

"Sognano e fanno bene, li ho salutati col sorriso. Dobbiamo saperli coinvolgere, fare delle cose belle, mettere al centro del progetto giocatori di qualità. Dobbiamo esere bravi a capire cosa si sta facendo e dare soddisfazioni a una piazza come questa, di cui sono orgoglioso di essere l'allenatore".

Quanto c'è ancora da fare?

"Abbiamo grossi margini, ma si colmano col lavoro. Non posso dare sentenze dopo pochi giorni di lavoro, la strada è lunga e tortuosa. Siamo partiti col piede giusto, c'è grande voglia di mettere in campo le nostre qualità".