RANIERI, Labiale a Roma? Cose di campo. Domani...

Insieme a Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia della gara col Ferencvaros c'è Luca Ranieri. Queste le parole del difensore della Fiorentina sulla gara di domani: "All'andata abbiamo sbagliato il primo tempo. Sicuramente sarà una gara diversa. Dobbiamo ripartire da secondo tempo giocato a Roma. Siamo convinti di poter vincere, non vediamo l'ora di giocare".

Sul legame con Firenze e il labiale verso Paredes: "Nel labiale contro la Roma voglio dire che sono cose di campo e finiscono quando finisce la partita. Sono felice del mio legame con Firenze, ma lo stesso si è creato con tutta la squadra. Sentiamo molto la loro vicinanza. Domani cercheremo di dare tanto ai nostri tifosi".

Sul futuro: "Sono tornato due estati fa a Firenze. Sono il primo a dire che non ero ancora pronto per giocare. Ero indietro a livello fisico e mentale. Piano piano mi sono costruito il mio spazio. Adesso sono felice qua, penso di potermela giocare con tutti. Futuro? Sono felice qua, penso solamente alla Fiorentina".

Sull'ambiente di domani: "Sappiamo che domani lo stadio sarà pieno di gente. Siamo comunque abituati perché anche l'anno scorso siamo andati in stadi pesanti e abbiamo fatto grandi prestazioni. Sappiamo anche domani verranno anche molti tifosi viola e quindi speriamo di fare una buona partita".

Quale è l'aspetto calcistico in cui è migliorato tanto? "Rispetto a due anni fa mi sento cresciuto e migliorato sotto tanti aspetto. Devo tanto al mister e allo staff che hanno creduto in me. Non mi hanno mai fatto sentire solo. Adesso mi sto prendendo delle soddisfazioni, come del resto anche tutta la squadra. Sono e siamo felice per questo".