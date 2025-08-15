Pongracic amaro dopo il ko in amichevole: "Non abbiamo fatto bene. Ci sono errori da evitare"
FirenzeViola.it
Ha parlato da leader Marin Pongracic dopo l'inatteso ko maturato in amichevole ieri sera al Viola Park contro la Japan University per 2-1. Il difensore croato, interpellato dai media presenti alla fine del match, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Come squadra non abbiamo fatto benissimo, volevamo vincere. Ci sono degli errori che dobbiamo evitare, anche se loro erano un'ottima squadra e motivata. Però il ritiro è andato bene.
Siamo al 100% in vista di quello che accadrà. A livello fisico mi sento bene, voglio giocare al massimo e aiutare la squadra il più possibile. Anche in difesa possiamo fare meglio, soprattutto nella pressione di reparto. Sento la fiducia del mister e darò sempre il massimo".
Pubblicità
Dagli inviati
FirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livellodi Luca Calamai
Le più lette
1 Nessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
2 Un k.o. da non ingigantire, cosa manca ai viola già si sapeva. Ma giovedì, contro il Polyssia, servirà più precisione sotto porta
Copertina
Un k.o. da non ingigantire, cosa manca ai viola già si sapeva. Ma giovedì, contro il Polyssia, servirà più precisione sotto porta
Fiorentina ko contro la Japan University: il CorSport: "Pioli ha le idee chiare, la Viola un po' meno"
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Lorenzo Di BenedettoBeltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
Angelo GiorgettiAddio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescita
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com