Pongracic amaro dopo il ko in amichevole: "Non abbiamo fatto bene. Ci sono errori da evitare"

Ha parlato da leader Marin Pongracic dopo l'inatteso ko maturato in amichevole ieri sera al Viola Park contro la Japan University per 2-1. Il difensore croato, interpellato dai media presenti alla fine del match, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Come squadra non abbiamo fatto benissimo, volevamo vincere. Ci sono degli errori che dobbiamo evitare, anche se loro erano un'ottima squadra e motivata. Però il ritiro è andato bene.

Siamo al 100% in vista di quello che accadrà. A livello fisico mi sento bene, voglio giocare al massimo e aiutare la squadra il più possibile. Anche in difesa possiamo fare meglio, soprattutto nella pressione di reparto. Sento la fiducia del mister e darò sempre il massimo".