Fiorentina-Polissya, sono oltre 5.000 i tifosi viola presenti: ecco il dato finale
La sfida tra Fiorentina e Polissya, in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ha registrato un seguito discreto sugli spalti. Secondo i dati ufficiali, sono stati emessi complessivamente 5.033 biglietti, con un incasso lordo di 72.384 euro. Il dato, pur lontano dalle grandi affluenze delle gare di campionato, conferma l’interesse del pubblico per il match di Conference dei viola, che hanno trovato in Reggio Emilia una cornice attenta e calorosa.
