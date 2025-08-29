La rivelazione di Moretto: "Prima di Nicolussi Caviglia i viola avevano bloccato Frendrup"

La rivelazione di Moretto: "Prima di Nicolussi Caviglia i viola avevano bloccato Frendrup"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:45Primo Piano
di Redazione FV

Il giornalista sportivo esperto di calciomercato Matteo Moretto è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per parlare dell'arrivo in viola di Hans Nicolussi Caviglia e per rivelare un retroscena riguardante Morten Frendrup: "Nicolussi Caviglia sarà un giocatore della Fiorentina. L'affare è fatto. Ma c'è anche un retroscena: prima di questa operazione, la Fiorentina aveva bloccato Frendrup, poi ha deciso di affondare sul centrocampista del Venezia".