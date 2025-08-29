La rivelazione di Moretto: "Prima di Nicolussi Caviglia i viola avevano bloccato Frendrup"
FirenzeViola.it
Il giornalista sportivo esperto di calciomercato Matteo Moretto è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per parlare dell'arrivo in viola di Hans Nicolussi Caviglia e per rivelare un retroscena riguardante Morten Frendrup: "Nicolussi Caviglia sarà un giocatore della Fiorentina. L'affare è fatto. Ma c'è anche un retroscena: prima di questa operazione, la Fiorentina aveva bloccato Frendrup, poi ha deciso di affondare sul centrocampista del Venezia".
Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Championsdi Luca Calamai
