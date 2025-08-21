Dagli inviati

In attesa di Polissya-Fiorentina, tifosi bosniaci chiedono la maglia a Dzeko: la foto
Allo stadio Tatran di Presov c'è già grande attesa per Polissya-Fiorentina, con fischio d'inizio alle 20. Ma non ci sono solo tifosi ucraini e viola: all'interno dello stadio infatti alcuni tifosi bosniaci mostrano un cartello a Edin Dzeko per chiedergli la maglia. Per Dzeko questa sarà la prima gara ufficiale con la Fiorentina.