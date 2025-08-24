Dagli inviati Gudmundsson (sala stampa): "Con Kean mi trovo bene. Champions? Lasciateci sognare"

Il numero 10 della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato in conferenza stampa al termine del match tra il Cagliari e i viola finito 1-1. Queste le sue parole: "Non è mai facile venire a giocare qui a Cagliari, ricordo che anche lo scorso anno abbiamo dovuto lottare, è una partita sempre difficile. Sfortunatamente abbiamo concesso gol proprio alla fine, ma se guardiamo alla partita l’1-1 è un risultato giusto”.

Quanto si sente importante quest'anno con Pioli?

“Ogni partita è diversa. A volte riesco a giocare più offensivo, spero comunque di poter aiutare la squadra con altri assist e gol”.

Potevate fare di più? Che tipo di problemi avete avuto nel primo tempo?

“Dobbiamo dare credito al Cagliari che ha fatto un buon pressing nel primo tempo. Nella ripresa è andata meglio. Loro sono una buona squadra, dobbiamo ammetterlo”.

Con Kean come si trova quest'anno? È cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso nei movimenti?

“Bene, già la scorsa stagione abbiamo avuto una buona connessione anche se ho saltato alcune partite per infortunio. Vogliamo continuare ad averla anche in questa stagione. Mi trovo bene a giocare alle sue spalle, abbiamo un buon feeling in campo".

La Champions League è un sogno o qualcosa di reale?

“C’è sempre il vecchio modo di dire di guardare partita per partita, ma siamo una buona squadra con un buon allenatore. Lasciateci sognare, e se questo vuol dire Champions League lavoreremo duro per farcela. Credo che potremo vivere una buona stagione”.