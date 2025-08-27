Pioli sui singoli: "Pongracic deve lavorare sull'affidabilità. Mandragora è dentro al progetto"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla gara di ritorno col Polissya, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha fatto il punto anche su alcuni singoli dell'attuale rosa. Tra cui Marin Pongracic e il lavoro individuale che lo stesso allenatore sta facendo su di lui: "Marin ha delle potenzialità davvero importanti, ha letture e fisicità, è un difensore completo e ha ancora margini di crescita. Ma molto dipenderà dal suo atteggiamento. La caratteristica principale di un difensore è l'affidabilità, al centrale basta un pallone sbagliato per rovinare una partita. Con Marin sto lavorando molto su questo, vedo delle risposte ma serve ancora lavoro",

Mandragora sta bene? Nonostante le chiacchiere sul rinnovo, è dentro al progetto?

"Sta dando il 100%, ha avuto un infortunio ma è un giocatore forte, intelligente e che è dentro al progetto".