Fagioli ok nel ruolo di regista ma Pioli aggiunge: "Potremmo prendere un altro centrocampista"
Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Polissya in Conference League, ha risposto a una domanda sul ruolo di Nicolò Fagioli a centrocampo aggiungendo anche uno spunto legato al mercato: "Nicolò è un costruttore di gioco. Perché è dinamico, continuo, possiamo costruire ora con un giocatore solo e lui lo sa fare. Altrimenti possiamo aggiungere un altro giocatore, vedremo.
Intanto si è completato il reparto offensivo grazie a cinque giocatori così, come Jacopo. Calciatori come lui o come Gud consentono tante soluzioni, possiamo ricercare tante cose durante la gara e Nicolò è uno di quelli che sa dettare i tempi, verticalizzare, adesso lo vedo più al centro del gioco che in posizione più avanzata".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati