Fagioli ok nel ruolo di regista ma Pioli aggiunge: "Potremmo prendere un altro centrocampista"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Polissya in Conference League, ha risposto a una domanda sul ruolo di Nicolò Fagioli a centrocampo aggiungendo anche uno spunto legato al mercato: "Nicolò è un costruttore di gioco. Perché è dinamico, continuo, possiamo costruire ora con un giocatore solo e lui lo sa fare. Altrimenti possiamo aggiungere un altro giocatore, vedremo.

Intanto si è completato il reparto offensivo grazie a cinque giocatori così, come Jacopo. Calciatori come lui o come Gud consentono tante soluzioni, possiamo ricercare tante cose durante la gara e Nicolò è uno di quelli che sa dettare i tempi, verticalizzare, adesso lo vedo più al centro del gioco che in posizione più avanzata".