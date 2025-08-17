Al via la stagione della Primavera: le formazioni di Fiorentina-Torino
FirenzeViola.it
Alle 19 fischio d'inizio per Fiorentina-Torino, allo stadio curva Fiesole del Viola Park. Partita che segna l'esordio nel campionato Primavera per quanto riguarda le due squadre. Ecco le formazioni:
Fiorentina U20 (4-2-3-1): Fei, Trapani, Turnone, Sadotti, Balbo; Deli, Montenegro; Kone, Russo, Mazzeo; Braschi. A disposizione: Dolfi, Colaciuri, Bonanno, Majorana, Angiolini, Batignani, Conti, Evangelista, Morazzini, Sturli, Atzeni. All. Galloppa
Torino U20: Siviero, Pellini, Desole, Politakis, Gabellini, Perciun, Barranco, Zaia, Josias, Kenny Momba, Carvalho. A disposizione: Plaja, Camatta, Carrascosa, Ferraris, Spadoni, Galantai, Zalan, Sandrucci, Kirilov, Gatto, Bonacina. All. Fioratti
Pubblicità
Dagli inviati
La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato di Tommaso Loreto
Le più lette
1 La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
2 The Sun: il Manchester pensa al ritorno di De Gea grazie ad una clausola nel contratto con la Fiorentina
Copertina
FirenzeViolaDea-Gosens, Manchester-De Gea, la Fiorentina spegne ritorni di fiamma e... clausole (inesistenti)
The Sun: il Manchester pensa al ritorno di De Gea grazie ad una clausola nel contratto con la Fiorentina
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com