Al via la stagione della Primavera: le formazioni di Fiorentina-Torino

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:27Dagli inviati
di Redazione FV

Alle 19 fischio d'inizio per Fiorentina-Torino, allo stadio curva Fiesole del Viola Park. Partita che segna l'esordio nel campionato Primavera per quanto riguarda le due squadre. Ecco le formazioni:

Fiorentina U20 (4-2-3-1): Fei, Trapani, Turnone, Sadotti, Balbo; Deli, Montenegro; Kone, Russo, Mazzeo; Braschi. A disposizione: Dolfi, Colaciuri, Bonanno, Majorana, Angiolini, Batignani, Conti, Evangelista, Morazzini, Sturli, Atzeni. All. Galloppa

Torino U20: Siviero, Pellini, Desole, Politakis, Gabellini, Perciun, Barranco, Zaia, Josias, Kenny Momba, Carvalho. A disposizione: Plaja, Camatta, Carrascosa, Ferraris, Spadoni, Galantai, Zalan, Sandrucci, Kirilov, Gatto, Bonacina. All. Fioratti