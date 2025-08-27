Un tour del padiglione femminile al Viola Park. Con la vista migliore su Firenze
Dopo la rifinitura della prima squadra maschile della Fiorentina alla vigilia della partita di Conference League contro il Polissya, la società viola ha concesso ai media presenti tra cui Firenzeviola.it di fare un giro all'interno del padiglione che ospita la prima squadra femminile.
Una struttura indipendente con la vista più bella dell'intero centro sportivo - come voluto direttamente da Catherine Commisso, moglie del presidente viola - e tutte le strutture all'avanguardia per ospitare le calciatrici gigliate. Il padiglione femminile è infatti stato costruito ad immagine e somiglianza di quello maschile con l'unica differenza di essere un po' più piccolo ma non per questo non è presente la cura necessaria in ogni piccolo dettaglio come per esempio il fatto che in ogni stanza c'è uno schermo con il programma giornaliero.
Ecco qualche immagine anche dei campi in cui si allena la squadra agli ordini del nuovo allenatore, Pablo Piñones-Arce:
