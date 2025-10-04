Dagli inviati Primavera, Galloppa: "Contento della prestazione ma dobbiamo migliorare"

Daniele Galloppa allenatore della Fioretina Primavera, ha parlato nel post partita del pareggio casalingo contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni: "L'idea sulla squadra resta positiva, abbiamo approcciato bene poi sofferto loro e infine finito meglio noi. E' stata una gara tosta ma ci ha dato il messaggio che nonostante la differenza di età ce la siamo giocato contro una delle formazioni più strutturate e una delle più pronte. Sono contento in parte volevo fare meglio sotto tanti aspetti, ma ci teniamo questo punto".

Cosa ne pensa delle prospettive stagionali della squadra: "Possiamo pensare di essere competitivi lo abbiamo dimostrato. Il recupero di diversi giocatori ci darà una mano. Puzzoli non è ancora l 100%, Kone è appena rientrato, poi ci sono Bertolini e Keita. E' chiaro che a livello di gioco abbiamo fatto bene diverse partite oggi invece siamo andati a sprazzi, è una crescita che questa squadra deve fare.

Sulla mancanza di continuità: "Alcuni momenti perdiamo le distanze, sta succedendo che andiamo quasi sempre in vantaggio e poi sulla reazione degli avversari siamo poco puliti ad uscire con la palla. Li dobbiamo migliorare perché ci allunghiamo troppo e forziamo le giocate".

Su Keita e Balbo: "Keita fino a ieri eravamo in dubbio se portarlo o no, madre natura gli ha dato tanto e quindi anche se era fermo da diverso tempo è arrivato fino a fine gara. Balbo sta vivendo un sogno con la convocazione con il Venezuela, ci sta dando tanto per cuore e intensità".

La sosta arriva al momento giusto?: "Si, servirà per mettere minuti nelle gambe di chi ha recuperato dagli infortuni. Al rientro avremo un impegno importante come la Youth League e ci vogliamo arrivare essendo in una posizione alta di classifica. Sarà importante la mia gestione del gruppo visto che abbiamo tanti giocatori importanti. Il Legia Varsavia oggi ci è venuto a spiare, lo sapevamo, ora li studieremo noi. Vogliamo portare la Fiorentina primavera giro per l'Europa per la prima volta, questo ci da grande carica".