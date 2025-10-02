Dagli inviati

Fiorentina-Sigma Olomouc, più di 8 mila gli spettatori presenti al Franchi
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 22:05
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina ha diramato il numero di spettatori presenti questa sera allo Stadio Artemio Franchi per assistere alla prima gara del girone di Conference League contro il Sigma Olomouc. I tifosi viola sono 8.149, con l'incasso lordo che è di 166.271,00 euro (comprensivo di rateo miniabbonamenti). 