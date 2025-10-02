Dagli inviati

Fiorentina-Sigma Olomouc 0-0, bella parata di De Gea sul destro da fuori di Tkac

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:21
di Lorenzo Della Giovampaola

La prima vera occasione della partita tra Fiorentina e Sigma Olomouc è per la squadra ospite. Fagioli perde un brutto pallone in uscita portando troppo in conduzione, gli uomini di Janotka recuperano nella trequarti offensiva e arrivano al tiro dal limite con Tkac. Il destro del trequartista ceco è a giro e ben piazzato, serve una parata in bello stile di De Gea per evitare lo 0-1.