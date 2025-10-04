Dagli inviati

Primavera, al Viola Park anche il presidente del Verona Zanzi: il saluto con Ferrari

Primavera, al Viola Park anche il presidente del Verona Zanzi: il saluto con Ferrari
Oggi alle 15:09Dagli inviati
di Andrea Giannattasio

Ad assistere alla partita del campionato Primavera che ha preso il via alle ore 15:00 al Viola Park tra Fiorentina e Hellas Verona è presente sugli spalti anche il presidente del Verona Italo Zanzi, che è stato accolto dal saluto del direttore generale viola Alessandro Ferrari. Di seguito le immagini della stretta di mano realizzate da Firenzeviola.
 