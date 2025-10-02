Dagli inviati
Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0, traversa di Ranieri da fuori area
FirenzeViola.it
È un buonissimo momento per la Fiorentina, la squadra di Stefano Pioli continua ad attaccare per cercare la via del secondo gol e provare a indirizzare il discorso contro il Sigma Olomouc. Il pericolo per la porta ceca stavolta arriva da Luca Ranieri che con un sinistro ad uscire da fuori area ha colpito in pieno la traversa. Sulla respinta ha poi depositato in rete la palla Dodo che però si trovava in netta posizione di fuorigioco.
Pubblicità
Dagli inviati
Le più lette
4 Ferrari: "La politica ci ostacola sugli stadi. Commisso pronto ad aiutare per concludere i lavori"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com