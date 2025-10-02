Dagli inviati

Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0, traversa di Ranieri da fuori area

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:35Dagli inviati
di Lorenzo Della Giovampaola

È un buonissimo momento per la Fiorentina, la squadra di Stefano Pioli continua ad attaccare per cercare la via del secondo gol e provare a indirizzare il discorso contro il Sigma Olomouc. Il pericolo per la porta ceca stavolta arriva da Luca Ranieri che con un sinistro ad uscire da fuori area ha colpito in pieno la traversa. Sulla respinta ha poi depositato in rete la palla Dodo che però si trovava in netta posizione di fuorigioco.