Dagli inviati

Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0, gol spettacolare da fuori area di Ndour

© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 22:53Dagli inviati
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina chiude in bellezza la prima gara del girone di Conference League contro il Sigma Olomouc. I viola hanno infatti segnato allo scadere dei 5' minuti di recupero un gol di pregevole fattura con uno dei migliori in campo, Cher Ndour. Il centrocampista italiano ha calciato da fuori area con il destro colpendo il palo interno alla destra di Koutny e realizzando coì il gol del 2-0 dopo aver fornito anche l'assist di testa a Piccoli nel primo tempo.