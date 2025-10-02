Dagli inviati

Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0, Piccoli vicino alla doppietta personale

Oggi alle 21:31Dagli inviati
di Lorenzo Della Giovampaola

Dopo il gol del vantaggio la Fiorentina continua a premere alla ricerca del 2-0. A rendersi pericoloso è sempre Piccoli che, servito in area da un cross di Dodo, colpisce al volo di destro con una bella coordinazione e sfiora il palo alla destra di Koutny.