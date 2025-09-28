Pablo Marì dopo lo 0-0 con il Pisa: "Dobbiamo ritrovare la giusta fiducia"

Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato nel post partita in zona mista. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "Abbiamo tanta voglia di trovare la prima vittoria. Abbiamo fatto una grande settimana di allenamento, ci manca l'ultimo dettaglio che ci fa vincere le partite. Io cerco di aiutare i miei compagni perché sono uno di quelli con più esperienza. Io posso dire che questa squadra lavorerà di più, ora penseremo alla gara di Conference e alla prossima in campionato.

Dobbiamo ritrovare fiducia, pezzetto per pezzetto. Ci sono stati degli episodi che abbiamo controllato bene oggi. Questa Fiorentina può vincere le partite, dobbiamo ricercare questa fiducia e la strada giusta. Anche il Pisa ha fatto una grande gara, in campo mi sentivo la fiducia che l'avremmo potuta vincere".