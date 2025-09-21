Dagli inviati Posch esalta i suoi: "Bello ottenere la vittoria nel finale: abbiamo gran carattere"

Nel corso del post-partita del Franchi, dalla sala stampa ha preso la parola il difensore del Como Stefan Posch. Ecco le sue parole a commento del successo odierno contro la Fiorentina:

Cosa vi ha detto Fabregas dopo il primo tempo?

"Abbiamo cambiato dei piccoli dettagli, ma secondo me abbiamo concluso bene anche la prima frazione per cui abbiamo cercato di continuare in quel modo".

Ci sono continuità tra Fabregas, Italiano e Gasperini?

"Ogni allenatore ha la sua filosofia e il suo modo di giocare. Sono contento di essere qui con Fabregas, che è un grande allenatore. Ogni allenatore ha una filosofia diversa e non vedo l'ora di avere una grande stagione".

Quanto è importante questa vittoria in vista della corsa all'Europa?

"È stato molto bello ottenere la vittoria sul finale. Sicuramente dobbiamo lavorare perché siamo giovani, ma abbiamo dimostrato di avere un gran carattere".