Dagli inviati Conte: "Fatta grande gara contro una Viola che ha fatto strada in Europa"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha preso la parola al termine della partita di questa sera contro la Fiorentina dalla sala stampa dello stadio Franchi. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una buonissima partita contro una Fiorentina che negli ultimi tre anni ha fatto due finali e una semifinale di una competizione europea. È una squadra che negli anni fa parlare di sé in Italia e in Europa.

Va dato merito a noi che siamo venuti su un campo difficile e abbiamo fatto una gara importante. La parte finale però non mi è piaciuta perché siamo andati un po’ in affanno, anche se nella parte iniziale della gara De Gea aveva fatto delle parate importanti”.