Dagli inviati Buongiorno: "Volevamo prendere alti i viola: bravi a primeggiare nell'1 vs 1"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato cosi dalla sala stampa dello stadio Franchi al termine della sfida di questa sera contro la Fiorentina: “Sapevamo che ci sarebbero stati molti uno vs uno con i viola ma volevamo andare a prendere alti gli avversari. Siamo contenti per la vittoria, ci siamo preparati bene”.

Che differenza ci sono tra giocare con Rrahmani e Beukema?

“Mi trovo bene con entrambi, con Sam ho subito trovato una buona sintonia e sono felice per il suo gol all’esordio”.

Che emozioni proverà giovedì contro il City?

“Sarà una sfida tosta con attaccanti forti ma dovremo recuperare le energie e prepararci al massimo”.