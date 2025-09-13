Dagli inviati

Buongiorno: "Volevamo prendere alti i viola: bravi a primeggiare nell'1 vs 1"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:49Dagli inviati
di Andrea Giannattasio

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato cosi dalla sala stampa dello stadio Franchi al termine della sfida di questa sera contro la Fiorentina: “Sapevamo che ci sarebbero stati molti uno vs uno con i viola ma volevamo andare a prendere alti gli avversari. Siamo contenti per la vittoria, ci siamo preparati bene”.

Che differenza ci sono tra giocare con Rrahmani e Beukema?
“Mi trovo bene con entrambi, con Sam ho subito trovato una buona sintonia e sono felice per il suo gol all’esordio”.

Che emozioni proverà giovedì contro il City?
“Sarà una sfida tosta con attaccanti forti ma dovremo recuperare le energie e prepararci al massimo”.