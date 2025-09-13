Dagli inviati
Buongiorno: "Volevamo prendere alti i viola: bravi a primeggiare nell'1 vs 1"
FirenzeViola.it
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato cosi dalla sala stampa dello stadio Franchi al termine della sfida di questa sera contro la Fiorentina: “Sapevamo che ci sarebbero stati molti uno vs uno con i viola ma volevamo andare a prendere alti gli avversari. Siamo contenti per la vittoria, ci siamo preparati bene”.
Che differenza ci sono tra giocare con Rrahmani e Beukema?
“Mi trovo bene con entrambi, con Sam ho subito trovato una buona sintonia e sono felice per il suo gol all’esordio”.
Che emozioni proverà giovedì contro il City?
“Sarà una sfida tosta con attaccanti forti ma dovremo recuperare le energie e prepararci al massimo”.
Pubblicità
Dagli inviati
Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)di Tommaso Loreto
Le più lette
1 Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Copertina
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com